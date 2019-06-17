SIPRI: ядерного оружия в мире становится меньше, но его модернизируют

На начало 2019 года ядерным оружием обладали 9 стран мира — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. Всего у них есть 13 865 единиц ядерного оружия. Это число по сравнению с данными на начало 2018 года сократилось на 600 единиц, передает "Еврорадио"









90% ядерного оружия сосредоточено у России и США. Они же занимаются сокращением своих арсеналов, однако инвестируют всё больше средств в программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, ракетных и воздушных систем доставки и объектов по производству ядерного оружия.





О намерении увеличить свои ядерные арсеналы и модернизировать существующие уже заявляли Китай, Индия и Пакистан.