Бабич на новом посту будет заниматься интеграцией с Беларусью

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Об этом сообщил пресс-секретарь прездента России Дмитрий Песков, передает ТАСС . В частности, в обязанности Бабича будет входить "координация и организация интеграционной работы, что является чрезвычайно важным", рассказал Песков.





Вместе с тем у Бабича на новом посту "будет много других полномочий и обязанностей", добавил пресс-секретарь российского лидера.









Интересно, что именно непосредственный начальник Бабича, глава МЭР РФ Максим Орешкин заявил на днях, что Беларусь и Россия согласовали интеграционные подходы на 90%. На сегодняшний день это самая большая из озвученных цифр. Ранее в России говорили только о 70% согласованных вопросов по поводу более глубокой интеграции.





Распоряжение о назначении Бабича заместителем министра экономического развития России премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 15 июня. 17 июня оно опубликовано на сайте правительства России.