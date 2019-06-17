Бабич на новом посту будет заниматься интеграцией с Беларусью
Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич продолжит заниматься интеграционной тематикой на посту замглавы минэкономразвития РФ.
Reuters
Об этом сообщил пресс-секретарь прездента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. В частности, в обязанности Бабича будет входить "координация и организация интеграционной работы, что является чрезвычайно важным", рассказал Песков.
Вместе с тем у Бабича на новом посту "будет много других полномочий и обязанностей", добавил пресс-секретарь российского лидера.
Интересно, что именно непосредственный начальник Бабича, глава МЭР РФ Максим Орешкин заявил на днях, что Беларусь и Россия согласовали интеграционные подходы на 90%. На сегодняшний день это самая большая из озвученных цифр. Ранее в России говорили только о 70% согласованных вопросов по поводу более глубокой интеграции.
Распоряжение о назначении Бабича заместителем министра экономического развития России премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 15 июня. 17 июня оно опубликовано на сайте правительства России.
15:10 17/06/2019
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