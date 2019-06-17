13 июня Палата представителей одобрила в первом чтении проект закона "О персональных данных". Принятие проекта вызвано необходимостью соответствия местного законодательства европейскому Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) - что является условием работы компаний на рынке Европы.





В Беларуси находятся фирмы, которые работают с персональными данными европейских и российских клиентов, и именно для этого им нужен данный закон - без него официальный Минск попадет под действие конвенции Совета Европы. Следовательно, европейский рынок интернет-услуг может закрыться для белорусских фирм.





Законопроект не должен вызвать блокировки соцсетей, как это произошло в России после принятия аналогичного документа.





О сути и подводных камнях законопроекта «Белорусский партизан» побеседовал с медиа-экспертом Павлюком Быковским.





- Понятие «персональные данные» трактуется довольно широко: речь идет практически о любых данных. По которым можно идентифицировать человека (и ФИО, и адрес, и дата рождения).





Почему возникла необходимость принятия такого закона? Белорусские субъекты хозяйствования работают на европейских рынках, и после вступления в силу закона о персональных данных, который вступил в силу в Европе в прошлом году - GDPR, законодательство стало сильно отличаться. Возникла угроза, что будет наложен запрет на хранение данных в нашей стране. А поскольку для белорусского бизнеса европейский рынок очень значимый, то возникла необходимость принятия закона. Он достаточно долго разрабатывался – вначале концепция, затем прошли общественные слушания, причем представители бизнеса, гражданского общества, заинтересованных организаций довольно активно участвовали в процессе.









- Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатов заявил, что публикация информации о недвижимости чиновников, в частности, про коттедж Лидии Ермошиной в Дроздах, будет считаться разглашением персональных данных. Какое отношение коттедж Ермошиной имеет к закону о персональных данных?





- Я не очень понимаю слова Ипатова. Дело в том, что, с одной стороны, определить человека можно и по домашнему адресу, а с другой – в этом же проекте закона идет речь об «общественных интересах». Есть отдельная оговорка, что сбор персональных данных могут осуществлять журналисты в целях обеспечения «общественного интереса». Мне кажется, что в данном случае общественный интерес может и должен учитываться.





С другой сторон у нас нет четкого определения «общественного интереса» и нет юридической практики, поэтому я не знаю, как это будет работать на практике.





- Существуют ли в законопроекте подводные течения, которые можно повернуть в любом направлении при возникновении политической целесообразности?





- Нужно отметить, что многие аспекты законопроекта списаны с европейских законов, которые преследуют гуманные и уважительные по отношению к гражданам цели. Но у нас совершенно другая правовая культура, и если, как говорил тот же Ипатов, представляя законопроект, в Европе достаточно определить принципы, то у нас каждый шаг приходится расписывать очень подробно – чтобы исполнители понимали: это разрешено, это – запрещено.





В законопроекте достаточно подробно расписано, при каких условиях не нужно получать разрешение граждан на сбор их персональных данных. Депутат из Барановичей Ольга Политико обратила внимание, что только одна статья ограничивает сбор персональных данных (как человек может узнавать, какие данные о нем и в каких целях собираются), но очень подробно расписана ситуация, когда такое разрешение не требуется.





Кроме того, этот список является открытым, потому что могут приниматься другие нормативные акты, которые разрешат сбор персональных данных без согласия пользователя. В этом плане уже сложилась определенная практика: государственные органы собирают персональные данные о гражданах без нашего согласия, а вот при желании взять кредит банк спрашивает у вас разрешение на сбор персональных данных для проверки кредитной истории. До сих пор такое согласие берется в письменном виде, а после принятия закона – возможно, в электронном виде.









Я не являюсь экспертом по защите персональных данных. Но сбор персональных данных в Беларуси происходит и при заполнении анкет на получение карт лояльности, скидочных карточек в магазинах, при выставлении оценок абитуриентам и вывешивании оценок на всеобщее обозрение, и при вывешивании списков должников на подъездах – все это вызывает большие проблемы для людей, которые не хотели бы идентификации, не хотели бы выставлять на всеобщее обозрение свои болезни, проблемы, место жительства…





Не знаю, как реально закон будет работать. Тем более что закон в нынешней редакции не предусматривает прямой ответственности за его нарушение. Но в течение года после принятия закона предполагается, что будут разработаны другие нормативные акты, которые будут регулировать эту сферу. Но есть вопросы. Если брать европейский опыт, то в Европе установлены большие штрафы – реально большие, которые могут привести к разорению бизнеса. У нас, скорее всего, речь будет идти об административной ответственности.











