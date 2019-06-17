Определены 6 точек расположения американских войск на востоке Польши

Варшава и Вашингтон определили шесть точек на востоке Польши, в которых разместятся американские войска. Об этом по возвращении из США сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.



По его словам, усиление восточного фланга НАТО необходимо "ради сдерживания агрессора", передает Onet. "Нарушение польских границ должно грозить не локальным, а глобальным конфликтом, в соответствии с принципами НАТО", — сказал Блащак. По его словам, усиление восточного фланга НАТО необходимо "ради сдерживания агрессора", передает Onet. "Нарушение польских границ должно грозить не локальным, а глобальным конфликтом, в соответствии с принципами НАТО", — сказал Блащак.