Двум участницам Pussy Riot запретили въезд в Беларусь





Девушки летели в Киев с пересадкой в Минске. Во время пересадки участницам Pussy Riot сообщили, что им запрещён въезд в Беларусь до 22 мая 2020 года. Однако, несмотря на запрет, их пустили на рейс в Киев.





Вероника Никульшина и Ольга Курачева стали известны после акции Pussy Riot во время финала ЧМ-2018 в России. Они вместе с Ольгой Пахтусовой и Петром Верзиловым в форме российской полиции выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу.



