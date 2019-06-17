Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

В новом здании администрации президента Украины будут стеклянные стены

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский не отказался от идеи переезда с улицы Банковой в новый офис.

"Мы планируем создать из администрации президента организации, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", - сказал Богдан в телеэфире.

На вопрос, что будет со старой постройкой, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.

"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в доме на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", - подчеркнул Богдан.
11:51 17/06/2019
Поделиться
Последние известия





Блоги
Артем Агафонов
Идеология "Гражданского согласия"
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Михаил Пастухов
Какие изменения нужны в Конституции?
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё