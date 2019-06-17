Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник на сайте кабинета министров.





Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Минске.





Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.



