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Конфликт еще аукнется: экс-посол РФ в Беларуси Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Премьер России Дмитрий Медведев назначил экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича заместителем министра экономического развития.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник на сайте кабинета министров.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Минске.

Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

Интерфакс
11:49 17/06/2019
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