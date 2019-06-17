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Могерини призвала начать переговоры с Северной Македонией о вступлении в ЕС

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала страны ЕС, которые соберутся на саммит на этой неделе, согласовать решение о начале переговоров по вступлению с Северной Македонией и Албанией.

Вопрос об открытии переговоров с этими двумя странами о вступлении был перенесен с прошлого года на июнь этого для оценки прогресса в реформах. ЕК рекомендовала принять положительное решение. Однако, как сообщали европейские СМИ, Франция и Нидерланды все еще настроены скептически.

"Я надеюсь, что страны ЕС признают необходимость важных решений, которые предстоит принять в ближайшие дни по открытию переговоров как с Северной Македонией, так с и Албанией. Я считаю, что это должно быть сделано как можно быстрее", - заявила она в понедельник журналистам перед началом заседания Совета по иностранным делам.

В конце мая ЕК рекомендовала Евросовету начать переговоры с Северной Македонией и Албанией. По словам Могерини, эти страны готовы к открытию переговоров, и теперь "мяч на стороне Совета".

Процесс переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС в случае, если будет решение их начать, займет несколько лет, не стоит ожидать быстрого процесса, заявлял ранее еврокомиссар по политике расширения Йоханнес Хан.
РИА Новости
11:35 17/06/2019
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