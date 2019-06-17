ОАЦ захотел "модернизировать" прослушку

Оперативно-аналитический центр проводил закупку ОКР «Создать комплекс распознавания речевой информации» (шифр «Речь»), планируемую к реализации в 2017-2019 гг. и ориентировочной стоимостью 700 тысяч рублей. Количество файлов с аудиоинформацией, обрабатываемых в сутки – не менее 50 000 шт. (количество часов аудиоинформации в сутки – не менее 720 часов).





В результате реализации ОКР должен быть создан аппаратно-программный комплекс для системы автоматического распознавания речи, предназначенный для преобразования акустической информации, содержащей переговоры от различных дикторов на русском языке, поступающей в виде звуковых файлов, в текстовый вид с целью дальнейшей классификации, отбора и анализа полученной информации, предоставления оператору-аналитику стенограммы аудиозаписи.





Количество файлов с аудиоинформацией, обрабатываемых в сутки – не менее 50 000 шт. (количество часов аудиоинформации в сутки – не менее 720 часов).





Судя по техническому заданию – обработка звуковых файлов с двумя каналами с разделением дикторов по каналам – вполне обоснованно можно предположить, что речь идет о массовом анализе телефонных разговоров граждан (или по иным доступным для ОАЦ каналам коммуникации). В задании предусмотрено предоставление пользователям комплекса результатов в виде оперативных, регулярных и итоговых отчетов в реальном режиме времени. Комплекс предусматривает предварительный анализ собранной информации, определение тематики текста из перечня заданных категорий, обеспечение возможности редактирования и дополнения словаря фамилий, географических наименований, каталога наименований штатных должностей. Последний пункт, возможно, немного раскрывает и перечень лиц для прослушки/анализа разговоров.









Официально не оглашается, но в действительности многим известно, что основная функция ОАЦ – это контроль вертикали власти, а 50 тысяч разговоров в сутки – это вполне достаточно для основной части вертикали власти и иных важных для государства лиц. Хотя, конечно, использован он может быть и в отношении многих других граждан и впоследствии произведен для иных госорганов и ведомств. Примечательно еще и то, что комплекс рассчитан только на русский язык.





В 2018 году данная ОКР была зарегистрирована в реестре БелИСА (н.р. 20180110), исполнителем ОКР является Научно-исследовательский институт технической защиты информации (Беларусь). Возможно, в начале 2020 года после проведения испытаний появится дополнительная информация о комплексе







