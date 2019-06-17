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Диктатура как бренд. Автозак для гостей Европейских игр

В Минске в Парке Горького к Европейским играм развернули фотозону, где можно сфотографироваться на фоне милицейском машины и приобрести сувенирчик с автозаком.


Фото из минского парка опубликовал Франак Вячорка.

“За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Что говорить, мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура – это уже наш бренд“, – заявила по ОНТ пресс-секретарь беларуского руководителя Наталья Эйсмонт в марте 2019 года.


Похоже, теперь этот бренд активно пропагандируется среди иностранных гостей Европейских игр.

Беларуская праўда
11:20 17/06/2019
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