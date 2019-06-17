Диктатура как бренд. Автозак для гостей Европейских игр





Фото из минского парка опубликовал Франак Вячорка.





“За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Что говорить, мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура – это уже наш бренд“, – заявила по ОНТ пресс-секретарь беларуского руководителя Наталья Эйсмонт в марте 2019 года.









Похоже, теперь этот бренд активно пропагандируется среди иностранных гостей Европейских игр.