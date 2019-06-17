Диктатура как бренд. Автозак для гостей Европейских игр
В Минске в Парке Горького к Европейским играм развернули фотозону, где можно сфотографироваться на фоне милицейском машины и приобрести сувенирчик с автозаком.
Фото из минского парка опубликовал Франак Вячорка.
“За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Что говорить, мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура – это уже наш бренд“, – заявила по ОНТ пресс-секретарь беларуского руководителя Наталья Эйсмонт в марте 2019 года.
Похоже, теперь этот бренд активно пропагандируется среди иностранных гостей Европейских игр.
11:20 17/06/2019