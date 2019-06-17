«КГБ все еще здесь»: Датская газета выпустила путеводитель по Минску

Если вы не посетили Советский Союз до падения железного занавеса, вы все равно можете отправиться в Минск и получить полный опыт. Вот квартира Ли Харви Освальда, статуи Ленина и знаменитая несуществующая улыбка персонала отеля. Минск — большой европейский город.





Серп и молот можно увидеть в любой части Беларуси, как и здесь, на станции метро в Минске





Беларусь остается одной из наименее посещаемых стран Европы. Люди нечасто раздумывают: а не сгонять ли в Минск на выходные?





Беларуская столица заметно отличается от других европейских столиц. С чего начать описание этого изобилия советской послевоенной архитектуры, обрамляющей город?





«Это была одна из самых больших статуй Ленина в Советском Союзе», — рассказывает Даша во время прогулки, указывая на огромную статую на площади Независимости. «В такой позе он стоял, говоря с Красной Армией о блестящем советском будущем», — объясняет она.





Одна из крупнейших в СССР статуй Ленина стояла и до сих пор стоит на площади Независимости в Минске





И если соседняя Украина убрала все статуи Ленина, основателю Советского государства разрешили остаться в Беларуси. За статуей Ленина стоит массивное правительственное здание, которое выглядит почти необъятным, а вся площадь обрамлена тяжелой сталинской застройкой.





До 1991 года Беларусь была отдельной республикой в ​​Советском Союзе, и во время Второй мировой войны страну постигла ужасная участь. По оценкам, четверть населения погибла, а многие города были сравнены с землей, включая столицу.









КГБ все еще здесь





Минск выстроен на фундаменте послевоенного Советского Союза. Сегодня город представляет собой академический пример сталинского градостроительства и архитектуры с большими общественными площадями и широкими бульварами, а также статуями героев того времени.









Ленин — не единственный, кто остался. Далее по проспекту Независимости — Praspiekt Niezaliežnasci — находится статуя Феликса Дзержинского, основателя «тайной государственной полиции» КГБ.





Польский турист, который ходит вместе с Дашей, замечает: «Железный Феликс был и в Варшаве, но мы давно убрали его статую. Мы сделали это одними из первых».



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В других странах бывшего Восточного Блока памятники Железному Феликсу давно демонтировали, но не в Минске. Здесь основателю КГБ разрешили остаться









В большей части бывшего Восточного блока Железного Феликса ненавидят, но, возможно, ему разрешили стоять в Минске, потому что в здании на противоположной стороне улицы находится сегодняшняя тайная полиция. Беларусь часто называют последней диктатурой в Европе, а жесткое правление президента Лукашенко держится за службу государственной безопасности, и даже имя осталось тем же: КГБ.





Любой путеводитель содержит предупреждение не фотографировать здание КГБ.





Переодетые агенты патрулируют улицы и просят людей удалить фотографии. Причем это сообщается таким тоном, что просьба не обсуждается.









Середина между Востоком и Западом





Хотя Минск застроен характерной советской архитектурой, он далек от серых, скучных и шаблонных зданий. Вдоль главной улицы есть множество впечатляющих, великолепных зданий с колоннами, гербами и причудливыми деталями.





Массивные здания через регулярные промежутки разбиты открытыми пространствами, которые, похоже, имеют общую черту: они, в основном, некоммерческие. Здесь нет ни кофейных киосков, ни чего-то еще, что соблазнило бы прохожих. Лавочки смущающе чистые, ухоженные, но и скучные. Они выполнены в стиле, напоминающем советские времена, — и то же самое можно сказать о самом прекрасном магазине на главной улице. В ГУМе вы могли видеть все новые товары из чрезвычайно богатого сталинского царства. «Даже когда денег на покупку не было, мы приходили посмотреть», — вспоминает Даша.





ГУМ с высокими потолками богато украшен большими люстрами и элегантной главной лестницей





Универмаг в значительной степени сохранил свой характер и не был преобразован в современный магазин с международными брендами. Здесь сосредоточены местные беларуские бренды в области одежды, товаров для дома и кухонных принадлежностей, и это может сделать ГУМ вариантом для альтернативного шоппинга.





Где остановиться в Минске





Гостиница «Юбилейная» была построена в советское время и с тех пор мало что изменилось. В гостиничном номере все коричневое с коричневым ковром, коричневыми обоями, коричневыми шторами и светло-коричневой мебелью. В вестибюле стены покрыты коричневым шпоном, а на каждом этаже у лифта большой диван из искусственной коричневой кожи.





Тем не менее, размещение хорошее, цена низкая, а коэффициент ретро высокий. Двухместный номер стоит 275 датских крон, а гостиница находится в нескольких минутах ходьбы от большинства достопримечательностей Минска.





Вы также можете остановиться в 4-5-звездочных отелях из сети Marriott и Hilton, но особенный шарм — заселиться в один из советских отелей, где время, кажется, остановилось. Самые большие и лучшие из них, как правило, носили название страны или города, поэтому здесь есть как гостиница «Беларусь», так и гостиница «Минск», а также ряд мест, построенных во времена, характеризуемые большими советскими амбициями в космосе: гостиница «Спутник», гостиница «Орбита» и гостиница «Планета». И надписи у них почти одинаковые: дешевые, коричневые и изношенные. Вы можете быть уверены, что никто из персонала не будет улыбаться вам. В противном случае это ошибка.





Блины и «хреновая» водка





Вечером на улицах Минска тихо. В будний день даже очень тихо, в то время как выходные более оживленные, поскольку молодежь с деньгами идет в Старый город, где немногие оставшиеся здания времен Второй мировой войны превращены в бары и рестораны, в том числе и на открытом воздухе.





«Кухмистр» является одним из ресторанов с самым высоким рейтингом в Минске, и отвечает за беларускую кухню на любой вкус: супы, драники и мясные блюда. Ресторан находится в самом дорогом конце шкалы, где уровень цен, по-видимому, обусловлен не столько уровнем качества, сколько уровнем владения английским языком персонала. Если сотрудники говорят на иностранных языках и если можно ли получить меню на английском языке, цена возрастает.





Тем не менее, это все еще дешево: сковорода с кусочками домашней колбасы, беконом, картофелем, грибами и овощами стоит 26 рублей. И официант как будто знает, что у вас почти сушняк, поэтому он активно предлагает сет с шестью различными видами водки домашнего приготовления и тремя стаканами кваса.





Белорусская еда — тяжелая вещь. Вот горячая сковорода с домашними колбасками, свининой, картофелем, грибами и овощами









«Есть «хреновая» водка, затем одна с клюквой и третья с чем-то, что невозможно перевести», — объясняет он, указывая на первый из множества маленьких бокалов. Они выглядят как предстоящая головная боль. Некоторые из водок лучше, чем другие, но вот три больших стакана кваса — это настоящее испытание.





Квас — это перебродивший напиток, приготовленный на старом хлебе, который популярен в бывших советских республиках, он требует некоторого привыкания. По словам официанта,он вкусный, но на вкус жестковато. Однако дегустационный набор стоит всего 20 рублей, так что никто не умрет, если станет ближе к беларуской душе.









Человек, который стрелял в JFK





Один из самых известных минчан — американец. Человек, который якобы застрелил Джона Кеннеди, несколько лет жил в беларуской столице. Ли Харви Освальд сбежал с военной службы в США, эмигрировал в Советский Союз и получил квартиру по одному из лучших адресов в Минске.





«Именно там он жил с 1959 по 1962 годы», — говорит Даша, указывая на залитый солнцем жилой комплекс с великолепным видом на реку Свислочь и близлежащий парк.









Ли Харви Освальд, который якобы застрелил Джона Кеннеди, несколько лет жил в этом доме

Если коллеги Ли Харви Освальда завидовали бывшему морпеху США, то это вполне понятно. В его квартире обстановка была лучше, чем у его коллег, а еще он получал дополнительный пакет денег сверх зарплаты обычного фабричного рабочего, поэтому, по сравнению с местными, он жил комфортной жизнью.





По прибытии в Советский Союз Ли Харви Освальд побывал в большом университете в Москве и воодушевился. Однако вместо этого его отправили в Минск и устроили на работу на местный радио- и телевизионный завод, где ему быстро стало скучно.





«Тратить деньги не на что, единственное развлечение — танцевальные вечера в местном профсоюзе», — пишет он в своем дневнике. После трех лет пребывания в беларуской столице он возвращается в Соединенные Штаты со своей женой-минчанкой.





Остальное, как говорится, история: 22 ноября 1963 года бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд отправился на работу в здание в Далласе, штат Техас, из которого в 12:30 произвел три выстрела. Один из них убивает президента Джона Ф. Кеннеди.





«Он жил в квартире на втором этаже рядом с воротами», — говорит Даша. Слегка неточная формулировка, вероятно, связана с тем, что в каждом путеводителе и статье о путешествиях есть упоминание, где жил самопровозглашенный американский марксист. Адрес жилого дома, однако, не вызывает сомнений. Ли Харви Освальд жил на улице, чье название символически описывает весь Минск. Вуліца Камуністычная, 4.





Ужасы Хатыни





Резня в Хатыни почти так же непонятна, как и страшна. 22 марта 1943 года немецкие оккупационные силы окружают небольшую деревню примерно в 50 километрах от Минска. Ранее днем ​​в нескольких километрах отсюда партизаны напали на немцев и убили четверых, и теперь настал час расплаты.





Поэтому немецкие солдаты загоняют всех жителей в сарай. Молодые, старые, больные, дети, женщины. Никто не может сбежать. Когда всех собрали, соломенную крышу облили бензином и подожгли. Солдаты снаружи из автоматов зверски косят всех, кому удается сбежать из охваченного огнем здания. Все 147 человек, в том числе 45 детей, погибают в этот день. Также разграблены и сожжены дотла 26 подворий.





Лишь один взрослый мужчина, Иосиф Каминский, чудесным образом приходит в себя после того, как солдаты покинули этот район. Тяжело раненный, он восстает из мертвых, но радость выживания быстро сменяется горем, когда он находит своего сына Адама мертвым.





Статуя Иосифа Каминского с сыном на руках стоит в центре мемориала. Вокруг статуи стоит ряд сооружений с дымоходами, которые символизируют 26 сожженных домов деревни, и каждые 30 секунд звонит колокол. С такой частотой гибли беларуские граждане во время Второй мировой войны.





Мемориальный комплекс Хатынь находится в часе езды от Минска. Такси может доставить вас туда и обратно примерно за 130 рублей.



