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В Польше начались самые масштабные в этом году военные учения

В военных маневрах в Польше принимают участие солдаты из 12 государств НАТО.

В Польше начались военные учения DRAGON-19 с участием 18 тыс. солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тыс. единиц военной техники. DRAGON-19 – это крупнейшие в этом году военные маневры в Польше, которые продлятся 4 дня, передает «Радио Польша».

Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.


16:42 16/06/2019
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