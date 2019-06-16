Настроение праздничное, водители сигналят в знак поддержки, сообщает телеграм-канал «Баста»





Люди не верят обещаниям властей, обсуждают дальнейшие действия.





- Наша цель - не приостановка работы, ни проведение дополнительных проверок, а закрытие завода аккумуляторных батарей. Будем давить дальше. Акции продлятся до победы, - говорит один из участников.





После акции на площади Ленина люди пошли шествием по улицам Бреста. В нем принимают участие около 300 человек.









«Участники шествия подняли флаг Бреста. Присоединяются новые люди», - сообщает «Баста».





Шествие закончилось у кинотеатра "Беларусь". Люди единодушно высказались за продолжение акций до полного закрытия завода.