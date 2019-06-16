Леонид Заико: У Лукашенко осталось два пути

Министерство финансов Беларуси заявило, что с привлечением российского госкредита на $600 миллионов долларов возникли проблемы, хотя, по словам министра Максима Ермоловича, «Беларусь выполнила все условия».





Между тем, бюджет Беларуси сверстан, исходя из того, что эти деньги будут получены. Они, по сути, уже распределены и должны были пойти на возврат долгов.





Какими могут быть последствия и на что в этой ситуации пойдут власти? На вопросы Charter97.org отвечает экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.





- Давайте начнем с вопроса – почему Россия отказала в кредите?





- Начнем с того, что в Беларуси министр – это пустое место. Пусть его фамилия будет Джон Мейнард Кейнс, Ермолович или даже Милтон Фридман. Любой министр в Беларуси – это пустое место, и ни когда всерьез их высказывания принимать не надо. Они мне сами так говорили: «Что я могу сделать? Кто я? Никто».





Если бы Лукашенко думал иначе, то тогда министры были бы самостоятельными и могли бы что-то говорить. Поэтому я никогда не рассматриваю всерьез высказывания министров, в том числе и премьер-министра, с поправкой на коэффициент слабосилия.





Денег не дали Лукашенко. И сейчас станет понятно почему.





Кремль сказал: мы вам дадим деньги, 600 миллионов долларов. Лично Путин сказал. Это было пару месяцев назад.





Потом вдруг Лукашенко решил играть самостоятельную роль и сказал, что нужно ремонтировать нефтепровод. Нужно его остановить – и русские нефть не будут перекачивать в Европу.





Это началось после того, как завернули «белорусские» яблоки и груши на границе с РФ. На самом деле это были польские яблоки, но наши власти решили обдурить русских и сделать их белорусскими.





Кстати, когда остановили те яблоки и груши, я прошелся по крупнейшим торговым сетям и поинтересовался, есть ли такие фрукты отечественного производства в продаже. Мне сказали: «Да какие яблоки и груши? Белорусские груши бывают только осенью».





Но вернемся к событиям: Лукашенко после груш вдруг говорит ни с того, ни с сего, что срочно нужно ремонтировать трубопровод. А до этого Путин обещал 600 миллионов «братских денег».





И вот через несколько дней после заявления Лукашенко в трубопровод попала хлорированная жидкость – и трубопроводы «ляснулись». Кто-то думает, что это совпадение. Но для меня это смешно – я не верю в такие совпадения. Причем трубопроводы «ляснулись» так, что белорусский НПЗ в Мозыре надо частично ремонтировать.





То есть: ты, Лукашенко, тявкнул, что нефть перекроешь – а мы, Кремль, грохнули тебе твой НПЗ.





После этого «Белнефтехим» насчитал ущерб на 150 миллионов долларов и потребовал от РФ компенсации.





Хорошо, ребята, ущерб есть – но кредит вы тогда не получите. Ведь в Кремле считают, что ущерб себе нанесли белорусские власти – своим идиотизмом. А что сказал Ермолович, Шмиронович, Владимир Ильич – это все детские игрушки. Кремль дает – Кремль и забирает: Лукашенко давно себя поставил в такую позицию.





А чтобы «выполнить условия соглашения» и рассчитывать на договор с другой стороной, надо быть джентльменом, которого воспринимают всерьез. А когда тебе говорят: «Эй ты, забери свои польские яблоки!», в ты говоришь – «я сейчас нефть перекрою», то в ответ будет: «Парниша, а где твои мозги? Ты будешь сейчас свои заводы ремонтировать три месяца».





Вот и все. Российский спецназ и ГРУ в окружении Лукашенко работают исправно – все на своих местах.





- Откуда тогда власти попытаются взять недостающие 600 миллионов на погашение долгов?





- Ну, отдавать надо $3,6 миллиарда – одна шестая часть это пока еще не критично.





Думаю, что сейчас начнутся размышления: а зачем мы повысили номинальную зарплату бюджетникам?





В прошлом году Лукашенко ездил к Кремль и говорил: «Путин, дай денег». А потом, как бы в насмешку, приказал увеличивать бюджетные расходы. Понятно, что в следующий раз ему скажут: «Меньше ешь, меньше пей».





- Означает ли это, что такую фразу власти теперь скажут бюджетникам и сократят социальные расходы?





- Да, доходы бюджетников вынуждены будут сократить. Есть два пути: либо прямое сокращение зарплат, либо разгонять инфляцию и сокращать доходы населения с помощью «инфляционного налога».





600 миллионов долларов – деньги небольшие, вполне можно «наскрести» с бюджетников.









- Платежи по госдолгу идут в валюте. Основные источники – продажа продуктов переработки российской нефти и белорусских товаров в РФ. По обоим позициям сейчас намечаются серьезные проблемы. Что будет с валютной подушкой властей?





- Валютная «подушка» Лукашенко будет истончаться настолько, что, я думаю, в следующем году он согласится на единую валюту с Россией. И чем больше его финансовые проблемы (а они действительно серьезные), тем быстрее он «созреет» на общую денежную единицу с РФ.





Ну а пока он кочевряжится и изображает «независимого», валюту для выплаты госдолга будут искать на счетах у предприятий и у населения. В таких количествах, как 600 миллионов, власти считают, что изымать валюту можно.





Это операции уже технического плана. Широкая публика и журналисты к такому не будут привлекаться. Как говорится: танцуй свои танцы или паши на своем тракторе.





Все зависит от того, как построят свою финансовую диаграмму Минфин и правительство. Одно можно сказать точно: власти не могут себе позволить сейчас повышение доходов населения.





Также в этой ситуации нежелательно повышение налогов, что будет тормозить развитие бизнеса. Но они это делают – потому что они глупые.





А доходы домашних хозяйств, пенсии и прочие бюджетные расходы сейчас не могут повышаться – нет резервов. И в этой ситуации нечего еще за счет бюджета проводить всякие сомнительные мероприятия, вроде Европейских игр. Лучше бы Лукашенко устроил с марсианами межпланетный шахматный конгресс и сам на него отправился. Там бы у него успеха было бы больше.





Белорусские власти не совсем понимают экономическую ситуацию и не могут ее трезво оценить. Экономическая ситуация не то, чтобы плохая – она дурацкая.





Если Лукашенко думает, что премьер Румас что-то сделает, то он ошибается: Румас его никак не спасет и не сможет ничего сделать. Это просто военный финансист, он отлично разбирается в том, сколько нужно сапог на складе и патронов в оружейных. А остальное ему – сложно.





- Экономисты высказывают предположение, что в ситуации «отлучения» от российских кредитов Лукашенко попытается воспользоваться финансовыми услугами Китая. Как вы оцениваете такую вероятность?





- Можно, конечно, попросить у китайцев доллары. И для Китая даже не проблема дать или подарить 3-5 миллиардов.





Но в ответ Лукашенко должен будет кататься на китайском велосипеде. Или в Беларуси должна будет стать модной китайская музыка. Иди белорусы должны будут покупать китайскую одежду. Все белорусы, все правительство, от трусов до шляп должны будут носить все китайское.





Лукашенко и его экономика не представляют для Китая интереса – слишком маленькая величина. За что давать 3-5 миллиардов? За какие заслуги перед великим китайским народом? Китайцы очень практичны.





А ходить с протянутой рукой и просить у кого-то деньги – много ума не надо. Если номенклатура может строить себе коттеджи и продавать их потом по миллиону евро – пусть соберутся и продадут все свои Дрозды. Глядишь – и деньги появятся.