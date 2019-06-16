Статкевич рассказал, в чем согласен, а в чем не согласен с Прокопеней

Николай Статкевич на встрече в «Клубе Светланы Алексиевич» 13 июня. Фото Сергея Шапрана.





СМИ посчитали это реакцией на слова предпринимателя. Оказывается, нет: «Я ушел, потому что не было больше времени на ней оставаться — у меня была следующая встреча, — пояснил Статкевич «Нашай Ніве» . — Тему встречи считаю важной и интересной. Ведь способность белорусов к творческой и системной работы, престиж образования в нашем обществе дают нам неплохие шансы в мировой конкуренции как раз на рынке ИТ-технологий. Хотя, безусловно, только одними этими технологиями страна жива не будет», — считает Статкевич.





«Как говорят — я здесь «в теме». Хотя и написал свою последнюю компьютерную программу много лет назад, но внимательно слежу за развитием ИТ-технологий. Докторскую диссертацию в области электроники мне некогда не дали защитить по политическим причинам, но написать ее я успел,





— рассказал председатель Белорусского национального конгресса, экс-кандидат в президенты и политзаключенный, который перед походом в политику был преподавателем ВИЗРУ — Высшего инженерного зенитно-ракетного училища в Минске. — Кстати, особых теоретических прорывов с тех пор не произошло. Случились колоссальные технологические, которые позволяют реализовать то, что раньше было лишь теориями», — отмечает Статкевич.





«Я отношусь к Виктору Пракапени с уважением, но, действительно, не согласен с некоторыми его тезисами. Например, по поводу возможности иметь передовую (значит — свободную) систему образования в условиях несвободной страны, если учительницы сначала должны выполнять функции «солдаток режима». Не могу согласиться и с игнорированием на встрече влияния мировых тенденций к росту неравенства, демографического взрыва в беднейших странах мира и стремительного ухудшения климатических условий в них. В результате чего «прекрасный новый мир» с перспективными технологиями может быть доступным все меньшей доли населения планеты. А то и вообще оказаться под угрозой существованию из-за гуманитарных катастроф, которые в перспективе могут затронуть миллиарды людей», — предостерегает Статкевич.









«Ну и насчет «ненужности» национальной идеи или идеологии, — возвращается к этой теме политик. — Здесь вначале нужно определиться с дефиницией.





Ведь культура, ценности и моральные правила, необходимость которых не отвергает Виктор, не являются ли они основой, источником и результатом сознательно сформированной элитами и неосознанно — самим обществом модели «желательного жизненного пути»? Которая также может претендовать на название «национальная идея»? — задается вопросом Статкевич.









«Не знаю, как точно сейчас формализуют свои национальные идеи американцы, немцы или китайцы. Но даже неформализованные, они там реально существуют и пока эффективно работают на будущее этих наций, — сказал «Нашай Ніве» Статкевич.





— Насчет «шведской демократии» у нас комментировать считаю излишним. Особенно с учетом непростой судьбы выступающего. А вообще — благодарен Виктору за то, что поделился с нами своим опытом и видением. Особый респект Светлане Алексиевич за организацию таких встреч. Ведь они дают не только информацию, но и толчок для дискуссий и раздумий. А потом, возможно, и к более осмысленным действиям», — говорит Статкевич.