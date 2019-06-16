



Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду, спикер парламента Зинаида Гречанный и президент Игорь Додон / Reuters





Как заявил глава КС Михай Поалелунжь, “учитывая обращение в КС от 15 июня о пересмотре решений, принятых Конституционным судом 7-9 июня, учитывая все детали и обстоятельства дела, суд на основании ст. 135 (а) и 140 Конситуции РМ и закона о деятельности КС, суд аннулирует решение № 83 от 7 июня 2019, три решения №13,14 и 15 от 8 июня 2019 и два заключение КС от 9 июня 2019”.









7 июня Конституционный суд объявил, что крайний срок формирования правительства истек 7 июня. На следующий день, 8 июня (через час после брифинга Демпартии) были признаны незаконными все документы, принятые новым парламентским большинством ACUM и ПСРМ. С одобрения Конституционного суда 9 июня Павел Филип как исполняющий обязанности президента распустил парламент.





В марте 2019 года на парламентских выборах в Молдове практически поровну получили мандаты представители проевропейского блока ACUM, пророссийская Партия социалистов и Демократическая партия Молдовы, возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком.





Попытки Демпартии создать коалицию с ACUM ни к чему не привели. В результате проевропейские и пророссийские силы объединились против "клана Плахотнюка".





Олигарх в свою очередь задействовал рычаги влияния на Конституционный суд и добился решения о роспуске парламента, поскольку тот не смог вовремя назначить правительство. Парламент проигнорировал это решение, а в Молдове начались акции протеста с целью поддержать депутатов.





В поддержку "антиолигархической" коалиции выступили ЕС, США, Россия. Демпартия была отстранена от власти. На фоне этих событий Плахотнюк покинул страну.



