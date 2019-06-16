- Хронология событий создания Гимна Республики Беларусь следующая, -- рассказал Владимир Дражин. -- В декабре 2001 года вышел Указ Главы государства о создании Гимна Республики Беларусь. 3 января 2002 года Постановлением Совета Министров утверждается Государственная комиссия по проведению конкурса по созданию текста и музыки Государственного гимна Республики Беларусь. Председателем комиссии утверждается Дражин В. Н.





Работа комиссии была регламентирована. Мы заседали два раза в месяц. Заседание проводили в одном из залов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.





Итогом нашей работы в апреле 2002 года стал отбор 5 вариантов новой песни. Это были произведения: «Радзіма мая дарагая» (В. Оловников, А. Бачило), «Красуй, Беларусь» (В. Раинчик, Л. Прончак) и нынешний гимн (музыка Н. Соколовского в сочетании с обновленными текстами поэтов М. Климковича, В. Каризны, Д. Морозова, И. Корендо).





8 мая 2002 года в Большом зале Дворца Республики проходило прослушивание предложенных Государственной комиссией 5 вариантов Гимна Республики Беларусь с участием президента страны А. Г. Лукашенко. Гимн исполняли в отдельности хор, оркестр и хор с оркестром. Народный артист Виктор Ровдо дирижировал сводным хором. Военный дирижер Александр Федоров — сводным оркестром.









Состоялся обмен мнениями главы государства и комиссии. Решено было продолжить работу над гимном. Особое внимание уделить музыке Нестора Соколовского, словам Михася Климковича с их доработкой. Варианты было предложено транслировать по радио и телевидению, чтобы жители Республики Беларусь могли составить о них свое мнение. Комиссия была уверена в том, что выберут музыку Нестора Соколовского, гимн БССР — на нем было воспитано послевоенное поколение белорусов.





У меня состоялась встреча с поэтом Владимиром Каризной, который взял за основу текст гимна БССР, написанный первым председателем Союза писателей БССР Михасем Климковичем, и приступил к ответственной работе.





Поэт волновался, переживал. Это было высочайшее доверие. Он должен был исходить из мелодии гимна БССР. Работу Владимир Иванович выполнил в кратчайшие сроки и представил Государственной комиссии. Мнение ее было однозначно. Текст оказался лучшим.





Все версии Государственного гимна — 5 вариантов в исполнении оркестра и хора — звучали по радио и телевидению, чтобы граждане Беларуси смогли сделать свой выбор. Пять вариантов текста было опубликовано в газете «Советская Белоруссия» от 7 июня 2002 года.





Мнения и отзывы о том ким быть белорусскому гимну, можно было выразить по телефону, отправить письмо или телеграмму в Министерство информации с 6 по 10 июня 2002 года. Всего на призыв откликнулись 119 тысяч граждан. Население страны отдало предпочтение музыке Нестора Соколовского, за три версии текста на эту мелодию проголосовало 42,3 % участников опроса.





10 июня 2002 года, основываясь на данных опроса общественного мнения, конкурсная комиссия рекомендовала для утверждения музыку Нестора Соколов-ского и текст Михася Климковича и Владимира Каризны.









2 июля 2002 года Указом Президента № 350 «Аб Дзяржаўным гімне Рэспублікі Беларусь» утверждены текст и музыкальная редакция (ноты) Государственного гимна. Потом в течение 3 дней состоялась запись гимна в исполнении оркестра и хора.





Артистам, которые участвовали в записи, есть чем гордиться. Именно этот безупречный вариант ежедневно утром и вечером звучит по радио, его можно услышать на торжественных мероприятиях, в новогоднюю ночь сразу после боя курантов и в те прекрасные моменты, когда наши спортсмены поднимаются на пьедестал почета на международных соревнованиях, одержав очередную победу.





Для Государственной комиссии стоял вопрос: примут ли белорусы новый гимн душой и сердцем? Жизнь расставила всё по местам: песенный манифест мира и добра пошел в народ. Гимн живет и звучит, с ним растут и взрослеют новые поколения, он отзывается в сердце каждого, развивает самые лучшие чувства — любовь к людям, доброту и заботу друг о друге, -- заключил Дражин.





На самом деле все, конечно, не так однозначно. По крайней мере, белорусы массово не исполняют нынешний государственный гимн, так, как это делают, например, украинцы. Когда звучит «Ще не вмерла Украина» и видишь, как на него реагируют украинцы, то, конечно, становится понятно, что белорусам модернизированный советский гимн совсем не лег на душу.





С другой стороны, нет однозначного мнения по поводу гимна суверенной Беларуси и у демократической общественности. Как варианты предлагаются «Магутны Божа», «Пагоня», «Мы выйдзкм шчыльнымі радамі» и даже «Полонез Огинского».





В любом случае, Дражину особо нечем гордиться, Вопрос с Гимном Беларуси все еще открыт.