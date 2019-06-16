Зеленский в Мариуполе пробежал через работающий фонтан
15 июня во время визита в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан.
Видео опубликовали "Новости Донбасса". Сообщается, что это произошло после выступления Зеленского на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР". Глава Украины подошел к Драматическому театру, а после пробежки через фонтан сел в автомобиль и уехал. Видно улыбку президента перед тем, как он побежал через фонтан.
10:40 16/06/2019