Первая женщина – президент Словакии Чапутова приняла присягу. Фоторепортаж
15 июня в Словакии состоялась инаугурация Зузаны Чапутовой, первой женщины, которая стала президентом государства.
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Она приняла присягу на специальной сессии парламента, заявив в инаугурационной речи, что пришла служить, а не управлять, пишет агентство Associated Press. Либеральная экоактивистка и адвокат Чапутова стала пятым главой государства. Она победила на выборах, которые прошли 30 марта, набрав во втором туре 58,37% голосов избирателей. Оппонент Чапутовой, кандидат в президенты от правящей партии Словакии Марош Шефчович получил 41,63% голосов. Он признал поражение и поздравил соперницу с победой в день голосования.
10:25 16/06/2019