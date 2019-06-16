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Лига арабских государств предупредила об опасности войны в Персидском заливе

Эскалация напряженности в регионе произошла после атаки на японский и норвежский танкеры в четверг, 13 июня.

Лига арабских государств предупредила об опасности начала войны в Персидском заливе. Эскалация напряженности в регионе произошла после атаки на японский и норвежский танкеры в четверг, 13 июня. США убеждены, что за этим стоит Иран, который отрицает эти обвинения.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт призвал Тегеран к смене политики, чтобы не провоцировать войну в регионе.

«Мы сидим на пороховой бочке, любое неправильное движение может привести нас к ситуации, сложившейся 20, 30 лет назад и к началу войны. Мы должны быть очень внимательными», - подчеркнул Ахмед Абуль Гейт во время своего выступления на конференции при участии генерального секретаря ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что необходимо провести независимое расследование атаки на танкеры в Оманском заливе. «Необходимо прояснить все обстоятельства и установить, кто несет ответственность за случившееся. Мы не можем допустить эскалации в регионе Персидского залива», - сказал Антониу Гутерриш.

В пятницу, 14 июня, Пентагон опубликовал видео, которое должно доказать вину Ирана в последнем инциденте на Ближнем Востоке. Тегеран ответил, что не позволит сделать из себя козла отпущения в этой ситуации, а видео ничего доказывает. По мнению Ирана, Вашингтон ответственен за разжигание войны в регионе.
Польское радио
09:27 16/06/2019
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