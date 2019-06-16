Славянское братство-2019: белорусские десантники высадились в Сербии
Десантники из Беларуси, России и Сербии выполнили первые боевые задания в рамках международных учений "Славянское братство-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Совместные учения начались 14 июня и продлятся до 27 июня.
"Десантники из России, Сербии и Беларуси приступили к первым практическим занятиям на военном полигоне "Пескове" в рамках первого подготовительного этапа международного тактического учения "Славянское братство–2019", где выполнили первые боевые стрельбы", - говорится в сообщении.
В рамках учений, военнослужащие многонациональной батальонной тактической группы делятся своим опытом по поражению мишени, блокированию и захвату объекта и демонстрируют достижения. Учения проводятся уже пятый раз.
09:17 16/06/2019