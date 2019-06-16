Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Славянское братство-2019: белорусские десантники высадились в Сербии

Десантники из Беларуси, России и Сербии выполнили первые боевые задания в рамках международных учений "Славянское братство-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Совместные учения начались 14 июня и продлятся до 27 июня.

"Десантники из России, Сербии и Беларуси приступили к первым практическим занятиям на военном полигоне "Пескове" в рамках первого подготовительного этапа международного тактического учения "Славянское братство–2019", где выполнили первые боевые стрельбы", - говорится в сообщении.

В рамках учений, военнослужащие многонациональной батальонной тактической группы делятся своим опытом по поражению мишени, блокированию и захвату объекта и демонстрируют достижения. Учения проводятся уже пятый раз.

09:17 16/06/2019
Поделиться
Последние известия





Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Михаил Пастухов
Какие изменения нужны в Конституции?
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам
Александр Волчанин
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё