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Экс-глава МИД Австрии рассказала о том, как пригласила Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.


Как передает РИА Новости, по словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену. 

Экс-министр как раз заказала в типографии приглашения, чтобы раздать коллегам на открытии выставки «Полотна старых мастеров из Эрмитажа» в Музее истории искусств. Там же присутствовали Путин и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость. Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые», - рассказала экс-дипломат.

В итоге пара решила вручить приглашение президенту России.

Свадьба Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа в австрийском городе Грац. Путин посетил празднование в качестве гостя и подарил молодоженам самовар, старинную масловыжималку и картину. Российский лидер станцевал с Кнайсль и произнес тост на немецком языке.


08:18 16/06/2019
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