



Как передает РИА Новости , по словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену.





Экс-министр как раз заказала в типографии приглашения, чтобы раздать коллегам на открытии выставки «Полотна старых мастеров из Эрмитажа» в Музее истории искусств. Там же присутствовали Путин и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.





«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость. Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые», - рассказала экс-дипломат.





В итоге пара решила вручить приглашение президенту России.





Свадьба Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа в австрийском городе Грац. Путин посетил празднование в качестве гостя и подарил молодоженам самовар, старинную масловыжималку и картину. Российский лидер станцевал с Кнайсль и произнес тост на немецком языке.



