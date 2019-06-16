Новый президент Литвы попросил НАТО усилить ПВО страны
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа во время телефонного разговора попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга усилить воздушную оборону страны.
Об этом рассказал пресс-секретарь Науседы Айстис Забараускас, сообщает портал Delfi.
Науседа заявил, что воздушная оборона важна для Литвы и страна хотела бы ее нарастить, отметил Забараускас.
Воздушная оборона является одним из слабых мест стран Прибалтики, отмечает издание.
У Литвы, Латвии и Эстонии нет собственных истребителей, поэтому их воздушное пространство патрулируют другие страны НАТО. Балтийские государства просят сделать эту миссию постоянной. Это значит, что истребители, которые дежурят в этих странах, смогут выполнять и боевые задачи, считают журналисты.
Одним из вопросов, которые также обсуждали Столтенберг и Науседа была важность дальнейшей поддержки Украины и Грузии как партнеров НАТО, сообщил в Facebook новоизбранный президент Литвы.
Науседа победил во втором туре выборов президента Литвы, который прошел 26 мая. Его инаугурация состоится 12 июля, отмечает Delfi.
07:45 16/06/2019