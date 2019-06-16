Новый президент Литвы попросил НАТО усилить ПВО страны

Об этом рассказал пресс-секретарь Науседы Айстис Забараускас, сообщает портал Delfi.





Науседа заявил, что воздушная оборона важна для Литвы и страна хотела бы ее нарастить, отметил Забараускас.





Воздушная оборона является одним из слабых мест стран Прибалтики, отмечает издание.





У Литвы, Латвии и Эстонии нет собственных истребителей, поэтому их воздушное пространство патрулируют другие страны НАТО. Балтийские государства просят сделать эту миссию постоянной. Это значит, что истребители, которые дежурят в этих странах, смогут выполнять и боевые задачи, считают журналисты.





Одним из вопросов, которые также обсуждали Столтенберг и Науседа была важность дальнейшей поддержки Украины и Грузии как партнеров НАТО, сообщил в Facebook новоизбранный президент Литвы.





Науседа победил во втором туре выборов президента Литвы, который прошел 26 мая. Его инаугурация состоится 12 июля, отмечает Delfi.



