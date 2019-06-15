Владимир Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием, передает пресс-служба президента РФ.





В Душанбе 14-15 июня проходит саммит СВМДА - совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.







