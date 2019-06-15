Путин как волшебник: прилетел и подарил Си Цзиньпину на его день рождения мороженое
Как пишет CA-NEWS (CA), Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства.
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Владимир Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием, передает пресс-служба президента РФ.
В Душанбе 14-15 июня проходит саммит СВМДА - совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
17:45 15/06/2019