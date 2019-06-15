В войне в Персидском заливе будут только проигравшие

Черно-белое видео американских военных, на котором показаны, как утверждается, солдаты из Корпуса стражей исламской революции в быстроходном катере в Ормузском проливе. Согласно американской версии, иранские солдаты – военная элита страны, снимают с борта танкера Kokuka Courageous невзорвавшуюся магнитную мину, которую сами же и установили. Ликвидация этого доказательства иранцами показывает, что Тегеран стоит за атаками на оба танкера в Ормузском проливе. Во всяком случае такова позиция США.





Является ли это действительно доказательством преступления, и приведет ли оно к военным действиям? Можем ли мы верить содержанию видео и истории его возникновения, которую предлагают США?





Ложные утверждения не в первый раз





Сомнения вполне уместны, поскольку война против иракского диктатора Саддама Хусейна в 2003 году тоже началась с ложных утверждений американского руководства. Мы живем сегодня в мире цифровых технологий, в котором с помощью высокопрофессиональных манипуляций можно создать любое видео или любые другие доказательства. На первый взгляд, кажется нелогичным то, что Иран, и даже его самые рьяные представители, выступающие против США, по собственной воле предоставил США возможный повод для войны, в которой, учитывая военный потенциал и расстановку сил, Тегеран проиграет.





С другой стороны, эксперты указывают на то, что Корпус стражей исламской революции имеет опыт обращения с магнитными морскими минами. И Тегеран в прошлом неоднократно угрожал саботажем в Ормузском проливе в случае возникновения конфликта, заявляя, что может препятствовать передвижению судов, что негативно отразилось бы на мировой торговле и экспорте нефти. Атаки на танкеры можно интерпретировать как попытку Ирана поиграть мускулами. И тем самым показать США, что у Тегерана есть собственные методы борьбы, и он не потерпит никакого принуждения.





Но это домыслы. Как и предположения, что за атаками на танкеры стоят американские, израильские или саудовские силы, как утверждает Иран и пишут в соцсетях многие антиамерикански настроенные пользователи в Германии и арабских странах.









И правда: возможные мотивы для того, чтобы путем манипуляций дело дошло до казус белли, можно найти - если принять во внимание их внешнеполитические и стратегические интересы - как в США, так и в Израиле и в странах Персидского залива. Но имеется и столько же доводов, которые столь же убедительно говорят об обратном, в частности, это касается американского президента. Сторонники Дональда Трампа избрали его президентом, среди прочего, для того, чтобы вывести американские войска с Ближнего Востока. Однако война с Ираном, очевидно, привела бы к потерям, и ее было бы не выиграть без сухопутных войск. Если же при этом погибнут американские солдаты, то это не увеличит шансы Трампа на переизбрание в конце 2020 года.





Силы, которые сознательно идут на войну





В конце концов остается горькое осознание: кто бы ни стоял за провокацией в Ормузском проливе, в нынешней конфликтной ситуации есть силы, которые, вопреки всем политическим и гуманитарным соображениям, сознательно идут на риск войны, а в худшем случае даже стремятся к ней как к "решению" своего конфликта с другой стороной. От этого можно только предостеречь.





Война в Персидском заливе, вероятно, будет иметь разрушительные последствия для многих стран региона, особенно для тех, в которых уже сегодня действуют финансируемые Ираном формирования, таких как Йемен, Сирия, Ирак и Ливан. Вероятно, пострадают также Израиль, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты - последние два государства уже подвергаются нападениям поддерживаемых Ираном хуситов из Йемена. В такой войне могут быть только проигравшие. Следует сделать все возможное для того, чтобы предотвратить ее, в том числе со стороны Германии и Европы с их ограниченными средствами. Тем не менее есть опасения, что война, которая якобы никому не нужна, приближается.







