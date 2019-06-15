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Редкая возможность увидеть президентскую резиденцию: Рахмон провел экскурсию для участников саммита в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел вечер Дружбы для участников 5го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает пресс-служба главы государства.

Редкая возможность увидеть президентскую резиденцию: Рахмон провел экскурсию для участников саммита в Душанбе
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Прием для гостей состоялся в загородной резиденции, расположенной в Варзобском районе в пригороде Душанбе.

На нем присутствовали президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Афганистана Абдулла Абдулла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие участники саммита СВМДА.

CA-news
13:40 15/06/2019
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