Прием для гостей состоялся в загородной резиденции, расположенной в Варзобском районе в пригороде Душанбе.





На нем присутствовали президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Афганистана Абдулла Абдулла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие участники саммита СВМДА.



