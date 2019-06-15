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Забросали камнями: в Албании протестующие напали на кортеж премьер-министра

В Албании не утихают протесты

REUTERS/Florion Goga

В Албании демонстранты напали на кортеж премьера и лидера правящей партии Эди Рамы.

Об этом сообщает издание nv.ual со ссылкой на Exit.

Протестующие заблокировали дорогу, по которой Эди Рама ехал в город Либражд, чтобы объявить кандидата в мэры от Социалистической партии.

Люди забросали правительственные автомобили камнями и другими предметами, и при этом скандировали «Рама, прочь!».

В результате протестов задержали семь региональных представителей оппозиционной Демократической партии.

Кроме того, задержали 16 непосредственных участников протестов.

Напомним, что в марте около 20 тыс. человек в столице Албании Тиране вышли под здание парламента, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы.


12:15 15/06/2019
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