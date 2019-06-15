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СМИ: Спецсилы Британии реформируют для новой "русской" миссии

Специальные подразделения Вооруженных сил Великобритании переориентируют на противодействие враждебным государствам, в частности РФ.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

"Специальная воздушная служба (SAS) и другие британские спецподразделения (UKSF) готовы принять на себя новую миссию по противодействию российским и другим силам во всем мире. Этот план называется "Концепции специальных операций" и был составлен старшим офицером, ответственным за специальные силы, директором спецсил (DSF)", - говорится в сообщении.

По мнению людей, знакомых с концепцией, часть плана предполагает изменение как структуры секретных военных подразделений, так и того, что они делают.

Как отмечается, сейчас план рассматривают военные начальники. Вскоре его передадут министрам, и, вероятно, его примут.

Планируется, что специальным силам Великобритании предоставят больше возможностей для действий в тени в местах, где применять обычные войска будет трудно, пишет afn.by

"Например, согласно новому плану, операция может быть начата в прибалтийской республике или африканской стране для того, чтобы раскрыть и точно определить российскую секретную деятельность", - говорится в публикации.

Затем будет принято решение, следует ли обнародовать то, что было изучено, или же следует тайно сотрудничать с местными силами безопасности для того, чтобы сорвать такую деятельность.

"Антитеррористическая задача снижается, а потребность в противостоянии опасной международной поведении противников растет", - сказал один из источников.


11:23 15/06/2019
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