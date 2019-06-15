Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели краткую встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Они обсудили проведение в «Великом камне» международного форума, который намечен на июль.
Также стороны обменялись подарками. Как пишет пресс-служба президента, Александр Лукашенко подарил председателю КНР бронзового аиста. Отмечается, что птица символизирует мудрость, долголетие, несет пожелание мира и гармонии. Кроме того, президент преподнес Си Цзиньпину корзину с продуктами.
Ранее во время визита в Китай президент уже дарил китайскому лидеру книги и картину.
10:40 15/06/2019