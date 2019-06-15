Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста

Также стороны обменялись подарками. Как пишет пресс-служба президента, Александр Лукашенко подарил председателю КНР бронзового аиста. Отмечается, что птица символизирует мудрость, долголетие, несет пожелание мира и гармонии. Кроме того, президент преподнес Си Цзиньпину корзину с продуктами.





Ранее во время визита в Китай президент уже дарил китайскому лидеру книги и картину.