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Лукашенко предложил провести неформальную встречу генеральных секретарей НАТО, ООН, ОБСЕ и ОДКБ

Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал использовать возможности международных организаций для обсуждения на высоком уровне проблем глобальной безопасности, пишет interfax.by

president.gov.by


«Нам необходимо использовать объединительную природу международных организаций для консолидации их усилий в сфере глобальной безопасности», — сказал Лукашенко, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В этом плане «важным шагом могла бы стать неформальная встреча, может быть, не руководителей пока, но генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ и, возможно, других структур в целях обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире», сказал он.

По словам Лукашенко, очевидно, «что это получится не сразу, но настойчивость может дать свои плоды».




09:13 15/06/2019
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