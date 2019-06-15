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Станет ли Виктор Лукашенко вице-президентом?

Анонсированные Александром Лукашенко изменения в Конституцию заставляют экспертов гадать, в чем же на этот раз заключается задумка белорусского лидера.

Станет ли Виктор Лукашенко вице-президентом?
Свое предположение высказал депутат Верховного Совета 12-го созыва журналист Сергей Наумчик.

- Похоже, основное изменение в Конституции будет заключаться во введении должности вице-президента, избираемого парламентом, – считает Наумчик. – Называют и имя претендента: Виктор (фамилия, думаю, и так известна).

Такой вариант, действительно, увеличивает полномочия парламента, как было обещано.

Во-вторых, он гарантирует избрание нужного претендента. 

В-третьих, это снимает, пусть и не все (нет ничего идеального), но основные потенциальные имиджевые потери: не надо идти на всенародные выборы набором из двух одинаковых фамилий, у общества будет время привыкнуть к более заметной роли Виктора, и, наконец, кому заменить "самого", как не вице-? 

Перед заменой можно внести еще одну поправочку: президент избирается парламентом. Так, между прочим, в Чехии избирался Гавел; каждый народ получает того Гавела, которого заслуживает.


Я даже могу назвать количество депутатов, которые проголосуют против таких поправок: от 2 до 4 (причем двух из них будут уговаривать в администрации так проголосовать - для, как его ... плюрализма), пишет Наумчик.

Напомним, что, кроме общих слов, никакой конкретики о готовящихся изменениях в Конституцию пока не прозвучало. Независимые эксперты сходятся во мнении, что ни о какой демократизации речи не идет, но перед Лукашенко уже маячит вопрос необходимости передачи власти. 

Напомним, что в настоящее время Виктор Лукашенко занимает пост помощника президента по Национальной безопасности, куратора силовых структур.

Олег Сомов, "Белорусский партизан"
08:57 15/06/2019
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