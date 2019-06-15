Снести и забыть. Парламент Латвии поддержал снос памятника Победы
30 депутатов были против. Инициатива будет передана на рассмотрение комиссии Сейма по иностранным делам и комиссии по образованию, культуре и науке.
Депутат Андрис Скриде («Для развития/За!») тоже считает, что демонтировать памятник не стоит. Он предлагает не только изменить его название, но и устроить в его подземных помещениях интерактивный музей оккупации.
Ранее Сейм отклонил поданную лидером Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок инициативу жителей Латвии о защите памятника воинам-освободителям Риги.