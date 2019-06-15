Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Снести и забыть. Парламент Латвии поддержал снос памятника Победы

45 депутатов Сейма Латвии проголосовало за дальнейшее продвижение инициативы о сносе памятника Освободителям, пишет Delfi

 30 депутатов были против. Инициатива будет передана на рассмотрение комиссии Сейма по иностранным делам и комиссии по образованию, культуре и науке.

 

 Не все депутаты правящих партий единодушны по вопросу монумента. Депутат Артусс Кайминьш (KPV LV) считает, что решение взорвать памятник было бы неправильным, так как привело бы к расколу общества и угрозе для безопасности. Кайминьш предлагает переименовать памятник и назвать это место мемориалом памяти о советской оккупации.

 

Депутат Андрис Скриде («Для развития/За!») тоже считает, что демонтировать памятник не стоит. Он предлагает не только изменить его название, но и устроить в его подземных помещениях интерактивный музей оккупации.

 

Ранее Сейм отклонил поданную лидером Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок инициативу жителей Латвии о защите памятника воинам-освободителям Риги.


08:13 15/06/2019
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам
Александр Волчанин
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза...
Павел Севярынец
Хочаш, каб у царкве спявалі па-беларуску?...
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё