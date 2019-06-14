Глава МИД Литвы встретился с представителями белорусской оппозиции

Linas Linkevičius Linas Linkevičius© DELFI / Domantas Pipas





Министр выразил обеспокоенность Литвы по поводу отсутствия улучшений ситуации с правами человека и систематических нарушений гражданских свобод.





"Литве очень важно будущее независимой и демократической Беларуси, уважающей права человека и обеспечивающей верховенство закона", – сказал Линас Линкявичюс.





Министр повторил, что позиция Литвы по поводу Островецкой атомной электростанции остается последовательной – проект осуществляется непрозрачно, с нарушениями действующих конвенций, поэтому Литва и далее будет поднимать вопрос Островецкой АЭС.





Представители белорусской оппозиции поблагодарили Литву за принятое решение, что на памятнике руководителю восстания 1863–1864 гг. будет надпись и на белорусском языке.



