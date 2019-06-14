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Глава МИД Литвы встретился с представителями белорусской оппозиции

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время встречи с представителями белорусской оппозиции обсудил происходящие в Беларуси процессы в преддверии парламентских и президентских выборов.

 Linas Linkevičius Linas Linkevičius© DELFI / Domantas Pipas

Министр выразил обеспокоенность Литвы по поводу отсутствия улучшений ситуации с правами человека и систематических нарушений гражданских свобод.

"Литве очень важно будущее независимой и демократической Беларуси, уважающей права человека и обеспечивающей верховенство закона", – сказал Линас Линкявичюс.

Министр повторил, что позиция Литвы по поводу Островецкой атомной электростанции остается последовательной – проект осуществляется непрозрачно, с нарушениями действующих конвенций, поэтому Литва и далее будет поднимать вопрос Островецкой АЭС.

Представители белорусской оппозиции поблагодарили Литву за принятое решение, что на памятнике руководителю восстания 1863–1864 гг. будет надпись и на белорусском языке.


ru.delfi.lt
20:52 14/06/2019
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