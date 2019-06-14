Кто будет командовать внутренними войсками МВД?
Не исключено, что должность, которая освободилась после ухода Юрия Караева в министры, займет нынешний начальник штаба войск полковник Игорь Бурмистров.
фото: mvd.gov.by
Во всяком случае об этом сегодня говорят в МВД.
В 2014--2018 годах он был первым заместителем начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск. В 2008 году Бурмистров несколько месяцев занимал должность командира 6-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск (в/ч 5525, Гомель).
В том же году он возглавил минскую милицейскую бригаду внутренних войск – в/ч 5448.
Начальником штаба войск он был назначен в феврале минувшего года.
«Белорусский партизан»
16:33 14/06/2019