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Кто будет командовать внутренними войсками МВД?

Не исключено, что должность, которая освободилась после ухода Юрия Караева в министры, займет нынешний начальник штаба войск полковник Игорь Бурмистров.

Кто будет командовать внутренними войсками МВД?
фото: mvd.gov.by
Во всяком случае об этом сегодня говорят в МВД.
В 2014--2018 годах он был первым заместителем начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск. В 2008 году Бурмистров несколько месяцев занимал должность командира 6-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск (в/ч 5525, Гомель).


В том же году он возглавил минскую милицейскую бригаду внутренних войск – в/ч 5448.
Начальником штаба войск он был назначен в феврале минувшего года.



«Белорусский партизан»

16:33 14/06/2019
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