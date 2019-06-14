-- Виктор, не так давно чиновники заявили о том, что Тракторный завод реализует проект по реконструкции литейного производства…









-- Власти уже много раз заявляли о том, что проводят реконструкцию литейного производства с целью снижения объемов выбросов. Однако мы запросили информацию у самого завода и получили таблицу со сводными данными по суммарному объему выбросов. И там четко видно, что за последние десять лет ничего не поменялось.

Можно сделать вывод, что кроме разговоров ничего не происходит.

Увеличения объемов производства не наблюдается, а объемы выбросов держатся примерно на одном уровне. То есть все как было, так и есть.

Мы предлагаем вынести литейное производство за пределы города, а они говорят, что до 2030 года будут заниматься модернизацией. И если не получится довести объем выбросов до нормативного уровня, тогда возможно будет рассмотреть вопрос о выносе литейных цехов за пределы Минска. Ну а зачем ждать и вкладывать деньги в то, что, скорее всего, не даст ожидаемый результат?

На мой взгляд, чем раньше мы займемся этим вопросом, тем лучше будет всем нам.





-- Вы сами живете в районе Тракторного завода?





-- Мне близка эта тема. Я баллотировался в депутаты Палаты представителей в 2016 году, принимал участие в местных выборах в 2018 году. И все это время местные жители поднимали вопрос выбросов с Тракторного завода как один из основных. Запахи Тракторного завода слышны даже на улице Пулихова, когда ветер в ту сторону дует. А больше всего страдают жители Дражни – там воздух далеко не самый лучший. И это отражается на нашем здоровье, продолжительности жизни…





-- Мне интересно, а вы встречались с теми, кто работает в литейке? Что рабочие МТЗ говорят?





-- Мы собирали подписи возле проходной Тракторного завода. И у тех, кто работает на МТЗ, мнение, я сказал бы, 50 на 50. Одни говорят, что я 20-30 лет проработал и жив-здоров, значит, никаких проблем нет. А другие считают, что литейку давно пора закрыть и вынести за пределы города.

Условия работы в литейке очень вредные, и их нужно улучшать. Нужно думать об этом не только руководству завода, но и городским властям, правительству. Это очень важный вопрос. Для решения которого, кстати, требуются большие деньги. И сам завод с этой проблемой не справится.





-- А куда вы предлагаете вынести литейные цеха МТЗ?





-- Я считаю, что ответ на этот вопрос должны дать специалисты и эксперты – именно они должны предложить подходящую площадку. Чтобы был минимальный вред для населенных пунктов и экологии. Но я думаю, что если строить новые цеха по самым передовым, современным технологиям и не жалеть денег, то можно сделать так, что производство не будет оказывать вредного воздействия на окружающую среду.





-- То есть конкретных мест размещения вы не предлагаете?





-- У нас есть пару вариантов. Был проект еще со времен Советского союза, когда планировалось перенести Тракторный завод под Сморгонь. Есть вариант ближе к Минску – например, Китайский технопарк. Это очень удобная площадка, и подвоз людей просто организовать, не так накладно.





-- А вы с руководством завода обсуждали эту тему?





-- С прежним гендиректором мы не встречались. А сейчас недавно назначили нового – есть повод познакомиться!

Но власть обратила внимание на то, что мы делаем в этом направления. И заявления, которые в последнее время появились в официальных средствах массовой информации о том, что в ближайшее время планируется модернизация цехов МТЗ, которая позволит значительно снизить объем выбросов, это как раз реакция на нашу активность.





-- Если не секрет, сколько подписей вам удалось собрать?









-- Конкретно под предложением, которое я сегодня отнес в Мингорсовет – 250. Но это не первый сбор подписей, и если сложить все, то будет гораздо больше. Раньше мы еще обращались в администрацию района, Мингорисполком, была электронная петиция. В целом на сегодняшний день есть около 1000 подписей граждан в поддержку этой инициативы.





-- Сколько работает человек в литейных цехах МТЗ?





-- 2400 человек.





-- Цеха всего два?





-- Три литейных, плюс кузнечный цех. Эту информацию нам предоставила администрация завода. А всего на Тракторном заводе – больше 17 000 человек.





-- Исходя из этих цифр, как-то мало подписей вы собрали…





-- Я вижу, как реагируют на этот вопрос местные жители. Для всех жителей Партизанского района это огромная проблема!





Да, в литейке работает 2400 человек, но не все они живут в Партизанском районе. А в Минске около двух миллионов человек. И жертвовать здоровьем миллионов, чтобы сохранить рабочие места для 2000 человек – думаю, это не совсем правильно.





Мы не говорим о том, что нужно закрывать Тракторный завод, выносить его целиком из Минска. Сборка тракторов без вредного производства может оставаться в столице. Тракторный завод – это легенда белорусского машиностроения, а вот освободившаяся от литейных цехов территория может быть более эффективно использована для потребностей города.





Нам нужно в любом случае думать о том, какое будущее ждет Тракторный завод. И если сегодня в него не вкладывать средства, не модернизировать, то с ним рано или поздно может случиться то, что случилось с рядом столичных предприятий, где сегодня стоят пустые полуразрушенные цеха. А если привлекать иностранных инвесторов, то у Тракторного завода может быть более перспективная судьба.





-- Вы говорили, что будете баллотироваться в депутаты Палаты представителей. И главными вопросами для вас будут не только литейные цеха, но и экология, зеленые зоны…





-- Да, вопросы окружающей среды, уровень озеленения города, качество среды проживания – это те вопросы, которые волнуют многих.





-- Вы уже ходили на выборы и знаете, чем это может закончиться…





-- Я и в этот раз не питаю особых иллюзий…





-- Какие у вас прогнозы по поводу будущего состава парламента?





-- Не так давно Александр Лукашенко сказал, что накануне конституционной реформы необходимо сформировать профессиональный парламент, который и будет эту реформу готовить. Думаю, это был сигнал, что среди этих профессионалов не должно быть тех, кто будет задавать ненужные вопросы, поднимать громкие темы. Поэтому, скорее всего, состав парламента будет традиционно сформирован из лучших кадров госсектора, врачей, учителей, военных.





-- Оппозиция попадет или нет?





-- К сожалению, от самой оппозиции в этом вопросе ничего не зависит…



