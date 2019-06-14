В июне Беларусь посетит президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. Об этом сообщил посол нашей страны в Египте Сергей Рачков. Визит египетского лидера был анонсирован несколько месяцев назад.





Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси в узком составе, 15 января 2017 года. Фото:: пресс-служба президента.





Как заявил Сергей Рачков в интервью БелТА , планируется подписание двусторонних соглашений и меморандумов. Посол считает, что визит будет историческим. Он станет кульминацией определенного этапа развития между Беларусью и Египтом.





аль-Сиси выступит в Национальном собрании, а также проведет встречу с представителями беларуского бизнеса.