В июне Беларусь посетит президент Египта
Он встретится не только с руководством страны, но и представителями бизнеса.
В июне Беларусь посетит президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. Об этом сообщил посол нашей страны в Египте Сергей Рачков. Визит египетского лидера был анонсирован несколько месяцев назад.
Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси в узком составе, 15 января 2017 года. Фото:: пресс-служба президента.
Как заявил Сергей Рачков в интервью БелТА, планируется подписание двусторонних соглашений и меморандумов. Посол считает, что визит будет историческим. Он станет кульминацией определенного этапа развития между Беларусью и Египтом.
аль-Сиси выступит в Национальном собрании, а также проведет встречу с представителями беларуского бизнеса.
14:30 14/06/2019