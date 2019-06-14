Вместо "Форта Трампа" США обещает полякам отменить визы

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Специально для польского президента над Белым домом пролетел боевой самолет F-35 — Польша планирует приобрести 32 таких истребителя. Причём Россия через "Спутник" уже забросила полякам сомнение, что Су-57 лучше F-35 и закупка американского вооружения — это деньги, выброшенные на ветер.





Но главное, чего ожидали от Дуды и Трампа, это не новости об истребители. В Вашингтоне решалась судьба "Форта Трампа" — новой военной базы NATO в Польше. Расширение американского присутствия в Восточной Европе очень не нравится Владимиру Путину. И Александру Лукашенко также: по поводу "Форта Трампа" он говорил, что Беларусь и Россия не могут не отреагировать на это.





Американское военное присутствие в Польше

В настоящее время в соседней стране находится 13,5 тысячи солдат союзных войск NATO. По информации генерального командования вооружённых cил Польши, половина из них это американцы. Солдаты США базируются в Жагани, Поморском Дварске, Карликах, Свентошуве, Сквежыне, Познани, Болеславце, Повидзе, Торуни и Писком Бемове.





После того как два с половиной года назад в Польшу была переброшена танковая бригада и образован многонациональный батальон NATO в Ожише, на ротационной основе в Польше присутствуют до 4,5 тысячи американских военнослужащих.





Что нового подписали в Вашингтоне?

В соответствии с подписанной 12 июня декларацией об оборонном сотрудничестве США и Польши, количество натовских солдат в нашей западной соседке увеличится всего на тысячу. Также планируется, что командование американскими войсками расположится в Познани. Оно будет координировать деятельность военных на восточном краю NATO. На базе учебных зон будет создан Центр боевой подготовки и инфраструктура аэропорта.





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На протяжении нескольких лет Польша инвестирует в инфраструктуру не менее $2 млрд, а американцы возьмут на себя содержание своих военнослужащих. Инфраструктурой будут пользоваться не только американские и польские силы, но весь Североатлантический альянс.





Президенты договорились, что присутствие американских войск будет стационарным, а не ротационным, как сейчас. Это означает, что расходы на их содержание будут долгосрочными. Возможно, что тысяча американских солдат будет переброшена из Германии, с которой у администрации Трампа отношения в последнее время не то чтобы очень гладкие.









Сегодня в Германии находится 30 тысяч натовских военнослужащих. Об подобном контингенте мечтал и Анджей Дуда. Президент Польши продолжает использовать антироссийскую риторику — мол, Россия напала на Грузию в 2008 году, а в 2014 году — на Украину, проводит военные учения "Запад" в Беларуси. Россия остаётся основной угрозой в регионе, и только присутствие американских войск может остановить её имперские аппетиты.





Польская мечта

Но "полноценная" американская база "Форт Трамп" пока остаётся только "польской мечтой". Трамп не готов на такой шаг. Единственная уступка, на которую готова пойти американская администрация, — обещание отменить полякам визы в США. Наши западные соседи надеются, что это произойдёт уже в сентябре во время очередного визита Трампа в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны.





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Белорусская действительность

Белорусы могут выдохнуть: нет "Форта Трампа" в Польше — не будет и "Форта Путина" в Беларуси.





"Мы не идиоты и, конечно, на это реагируем, с нашим главным союзником думаем, как противостоять всему этому и найти адекватный ответ в этой ситуации. Мы не такие богатые с Россией, но мы, конечно, об этом думаем, хотя не хотелось бы: нам есть на что тратить деньги", — рассуждал о "Форте Трампа" Александр Лукашенко.





Противостоять и отвечать пока не на что. Разве что Россия возьмётся за усиление уже существующей военной инфраструктуры в нашей стране.