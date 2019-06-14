Лукашенко в Бишкеке встретился с Путиным, обсудили вопросы интеграции

Еще до заседания Совета глав государств в расширенном составе различную актуальную проблематику президент Беларуси обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Состоялась также встреча с президентом Афганистана Ашрафом Гани.





По завершении официальной части саммита состоялась встреча Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.









По словам Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.





Он также добавил, что лидеры намерены провести двустороннюю встречу в ближайшее время.





Песков подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждались вопросы интеграции.

