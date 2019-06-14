Молдова: венесуэльская ситуация на востоке Европы

Россия вернулась в большую международную политику. Впервые после аннексии Крыма и войны на востоке Украины Москва договорилась с ЕС и США о совместном едином курсе, целью которого является освободить маленькую страну Молдавию от удушающих объятий олигарха, который стал слишком могущественным. Имя этого общего врага - Влад Плахотнюк. Он является самым богатым человеком в стране и контролирует с помощью своей так называемой "Демократической партии" молдавскую политику, экономику и юстицию.





Достаточно долго Плахотнюк со своей партией делал вид, что ведет страну проевропейским курсом, но при этом одновременно заключал сделки с Москвой. Это продолжалось до тех пор, пока Евросоюз не перекрыл финансовые потоки Кишиневу, поставив условие - деньги в обмен на реформы. Пока Россия не перестала делать вид, что не замечает двойной игры олигарха. И пока Вашингтон не осознал, что сделал ошибочную ставку на Плахотнюка.





Давление на Молдову со стороны ЕС, США и РФ





За несколько дней до того, как Плахотнюк лишился власти, в Кишиневе встретились высокопоставленные эмиссары ЕС, США и РФ, чтобы принудить два совершенно противоположных политических лагеря к сотрудничеству. Проевропейский ACUM (куда входят партии PAS (Partidul "Actiunea si solidaritate" - партия "Действие и солидарность") и DA (Demnitate si adaver - "Достоинство и правда") и пророссийские социалисты президента Игоря Додона сумели в последние минуты сформировать коалиционное правительство и таким образом провозгласить конец эры Плахотнюка.





То, что контролируемый Плахотнюком Конституционный суд не признал новое правительство и отстранил от власти президента Додона - бывшего союзника Плахотнюка, есть не что иное, как косметическая мера, которая не принесет результата. Краткосрочный демарш, чтобы произвести впечатление на избирателей, и не более того.





Загнанный в угол, лишенный власти молдавский "великий князь" с российским и румынским паспортами пытается использовать свой последний козырь. Контролируемое им прежнее молдавское правительство, которое все еще ошибочно полагает, что находится у власти, в разгар внутриполитического кризиса со скоростью ветра приняло решение перенести посольство Молдавии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Ища расположения Вашингтона и пытаясь произвести впечатление на президента Трампа. Но этот замысел слишком очевиден, чтобы заслужить доверие.









Молдова - пробный шар в большой игре?





Но что же дальше? Этот вопрос в ближайшие дни, прежде всего, должны задать новый премьер-министр страны Майя Санду и вице-премьер Андрей Нэстасе - два ключевых политика ACUM. Получившие власть фактически милостью Додона они должны действовать быстро и сплоченно, чтобы не превратиться в инструмент пророссийских социалистов.





Новый ситуативный политический альянс имеет право на существование лишь до того, пока президент не начнет проводить в стране годами затягиваемые реформы. И только тогда станет понятно, насколько серьезно социалисты воспринимают новую коалицию.





ЕС, в свою очередь, должен разморозить финансовую помощь Молдове, чтобы люди вновь почувствовали ощутимое улучшение. Ну, а насколько серьезно Москва относится к сотрудничеству с ЕС и США, тоже скоро должно стать очевидным.





Молдова при этом может оказаться лишь своеобразным пробным шаром в крайне сложной игре. Если молдавский эксперимент не удастся, возрастет опасность того, что в этом регионе повторится ситуация Венесуэлы.



