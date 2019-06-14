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Готовится визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Беларусь

В 2019 году в Беларусь может прибыть с визитом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан / Reuters

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора сообщил в интервью на телеканале ОНТ.

Дипломат напомнил, что в этом году зимой в нашу страну приезжал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Во время встречи с главой белорусского правительства Сергеем Румасом он обсуждал и визит Виктора Орбана в Минск.

"По дипломатическим каналам мы должны организовать визит нашего премьер-министра. У него есть действующее приглашение. Точную дату назвать не могу, но надеюсь, что визит состоится в этом году", — рассказал Чутора.

Посол высказал мнение, что Лукашенко и Орбан понравятся друг другу: "Я знаю, что характер и менталитет вашего президента понравятся нашему премьеру, как и вашему".

11:35 14/06/2019
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