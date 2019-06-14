Совет Европы осудил смертную казнь в Беларуси

Совет Европы осуждает очередую смертную казнь в Беларуси, написал в Twitter официальный представитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

«Мы повторяем наш призыв властям ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене», – заявил он.





Родственники Александра Жильникова, приговоренного к смертной казни за убийство трех человек, сообщили о его расстреле.





В деле есть второй осужденный – Вячеслав Сухарко. Он также был приговорен к расстрелу. О его судьбе пока нет информации.