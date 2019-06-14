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Совет Европы осудил смертную казнь в Беларуси

Совет Европы призывает беларусские власти ввести мораторий на смертную казнь.

Совет Европы осуждает очередую смертную казнь в Беларуси, написал в Twitter официальный представитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.
 
«Мы повторяем наш призыв властям ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене», – заявил он.



Родственники Александра Жильникова, приговоренного к смертной казни за убийство трех человек, сообщили о его расстреле.

В деле есть второй осужденный – Вячеслав Сухарко. Он также был приговорен к расстрелу. О его судьбе пока нет информации.

09:32 14/06/2019
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