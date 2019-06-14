Концерт вместо официального приема: как Лукашенко встретили в Бишкеке

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Александр Лукашенко прибыл в Бишкек, где 14 июня примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, Беларусь имеет статус государства-наблюдателя в ШОС.





Как сообщает официальный сайт президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, 13 июня он встретился с председателем КНР, президентами России, Казахстана и Узбекистана. О приезде на саммит Александра Лукашенко на сайте Жээнбекова не говорится.