– В апреле 2019 года на одном из мероприятий, проводимом Belarus Security Blog, в кулуарах обсуждалась возможность отставки министра внутренних дел, даже не отставки, а освобождение Шуневичем должности в связи с возможным назначением на должность Госсекретаря Совбеза. Тогда же назывались и несколько возможных кандидатур на должность министра, но все они были либо действующими сотрудниками МВД (например, первый заместитель министра), либо выходцами из МВД (например, инспектор по Минской области). Мое предположение, о том, что очередным министром внудренних дел может стать командующий ВВ Юрий Караев было воспринято со скепсисом. Аргументы были различные, в т.ч., что Караев “чистый армеец”, прошел все ступени армейской службы, в т.ч. был и замком бригады ВВ, которая дислоцируется в Уручье, затем – комбригом, заместителем командующего ВВ, а когда командующий Валерий Гайдукевич стал депутатом Палаты представителей – стал командующим внутренних войск. А армеец в специфику органов внутренних дел “не въедет” и должность министра внутренних дел “не потянет”.





Но подбор и расстановка кадров осуществляется по иным “лекалам”, особенно в Беларуси. На пороге парламентские и президентские выборы и на посту министра внутренних дел Лукашенко нужен “свой человек”, проверенный, не одиозный и “не засвеченный”. Караев этим критериям вполне соответствует.





– Очень странная отставка Шуневича – вы не находите? Шуневич отчитывается перед Лукашенко о подготовке к Европейским играм, руководитель государства дает конкретные указания министру – а тот возьми и заяви про отставку!





– Насколько мне известно, у Шуневича были определенные проблемы со здоровьем. В этой связи, уже будучи министром внутренних дел, он несколько раз подавал рапорта об увольнении, но безрезультатно. Поэтому вполне возможно, что все его “выбрыки” преследовали цель добиться отставки. Т.е. всеми событиями вокруг памятника городовому, демонстративным отказом извиниться перед цыганами (в то время как глава администрации президента Кочанова извинилась перед ними фактически от имени президента), он просто “доставал” Лукашенко, чтобы тот подписал рапорт об отставке.





Очевидно, что нечто подобное произошло на самом совещании. Потому что по официальным сообщениям о ходе совещания, оно было рабочим: президент давал поручения о подготовке к проведению Европейский игр, покритиковал Шуневича за установленный бетонные блоки (хотя в европейских странах – это одна из мер безопасности, предпринимаемая с целью предотвращения террористических актов, подобных тем, которые происходили во Франции или в Германия, поэтому у иностранцев, приехавших на Европейские игры, эти блоки удивления не вызвали, удивление вызвал их демонтаж), обсуждались какие-то рабочие вопросы и вдруг что-то “полыхнуло”…





Несомненно, Шуневич шел на совещание к президенту с готовым рапортом и был решительно настроен его подписать, о чем свидетельствует его спокойное, взвешенное интервью после совещания. А вот президентом решение было принято очевидно, как говориться, “с ходу”, что подтверждает его фраза, сказанная при назначении Караева: “Тот, кто заслуживает по башке или по морде, – должен получить”.





– “Тот, кто заслуживает по башке или по морде, – должен получить. Все должно быть честно и справедливо”, – заявил Лукашенко, назначая на должность министра внутренних дел Юрия Караева. Значит, система как работала, так и будет работать?





– Хотя Караев и выходец и структуры МВД, которой являются внутренние войска, но он не сотрудник органов внутрениих дел, а армеец. А армейский офицер и офицер милиции – это весьма разные “весовые категории”, между которыми существует определенная дистанция. И как мне однажды сказал армейский офицер, волею судеб оказавшийся в системе МВД, подчеркивая значимость своего слова: «Мы же Офицеры, а не “менты”».





Караев – кадровый армейский офицер (кто не знает: генерал – это высший офицер), прошедший все ступени армейской службы. В этой связи, думаю, что больше задержаний за селфи или “обнимашки” с памятником городового не будет, кроме того, Караев вряд ли будет нарушать установленную форму одежды, обряжаясь в мундир НКВД СССР или жандарма Российской империи. В то же время вряд ли стоит ожидать либерализации в действиях сотрудников милиции, хотя, не исключено, что многие из них и подняли чарку после известия об отставке Шуневича.







