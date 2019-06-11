Лукашенко: Не надо, как вот произошло с цыганами. Надо ценить людей
Назначая сегодня министром внутренних дел генерал-майора Юрия Караева, бывшего замглавы МВД и командующего внутренними войсками, Александр Лукашенко в беседе с ним подчеркнул, что милиция должна справедливо относиться к людям.
Президент отметил:
Нужно быть ближе к людям, не допускать тех просчетов, о которых частенько слышите. Тех просчетов, которые допускали другие чиновники и госслужащие, цитирует belnovosti.by
Лукашенко привел недавний скандал с цыганами, отметив, что Наталья Кочанова лично встречалась с людьми на местах, «чтобы лучше вникнуть в ту или иную ситуацию».
Президент дополнил:
Кочанова ездит к цыганам, рабочим, крестьянам, охотникам. И там с ними разговаривает. И приезжает совсем другим человеком.
По мнению белорусского лидера, такой диалог способствует большему пониманию ситуации, помогает понять, чем «дышит народ».
И не так страшна эта проблема, как тебе порой кажется, сидя в кабинете.
Президент призвал чиновников работать с людьми, подчеркнув, что «надо ценить наших людей».
Напомним, что 16 мая стало известно о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве. Милиция отрабатывала версию о похитивших его цыганах.
Были проведены массовые задержания цыган в их поселках. Задерживали всех мужчин и даже детей. Население поселков было в панике.
После стало известно о самоубийстве милиционера, то есть цыгане не имели к этому отношения. При этом тогда еще глава МВД Игорь Шуневич заявил, что он не видит «оснований извиняться перед цыганами».
Это сделала Наталья Кочанова, которая поехала в Могилев и лично встретилась с представителями цыганской диаспоры.
19:14 11/06/2019