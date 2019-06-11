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В Беларусь назначен новый посол Крыгызстана

Он представитель очень известной в стране семьи.

Эрмек Ибраимов является сыном председателя Совета Министров Киргизской ССР (1978-1980) Султана Ибраимова и братом экс-главы Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой. 

Ранее Эрмек Ибраимов возглавлял дипломатическую миссию в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше по совместительству, был постоянным представителем Кыргызстана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.

Прежний посол Кыргызстана в Минске Кубанычбек Омуралиев назначен послом всвоей страны  Турции, сообщают местные СМИ.



18:30 11/06/2019
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