В Беларусь назначен новый посол Крыгызстана

Эрмек Ибраимов является сыном председателя Совета Министров Киргизской ССР (1978-1980) Султана Ибраимова и братом экс-главы Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой.





Ранее Эрмек Ибраимов возглавлял дипломатическую миссию в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше по совместительству, был постоянным представителем Кыргызстана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.





Прежний посол Кыргызстана в Минске Кубанычбек Омуралиев назначен послом всвоей страны Турции, сообщают местные СМИ.



