Закулисье власти: как Лукашенко назначает глав МВД

Со стороны казалось, что заявление Шуневича сделано неожиданно, однако на самом деле такие решения с бухты-барахты не принимаются. Нет сомнений, что его уход был заранее согласован, ибо на встречу с президентом он пришел с уже написанным рапортом. Властная вертикаль белорусского режима выстроена так, что никто поперек батьки без его позволения в пекло не полезет. Да и основной кандидат на вакантную должность к моменту ухода министра был уже известен.





Не важно, по какой причине 52-летний генерал-лейтенант Шуневич решил сойти с дистанции досрочно, добровольно или было «такое мнение», по болезни или от усталости. По большому счету, особых претензий к нему быть не могло. По крайней мере, криминальная статистика свидетельствует в его пользу.









Шуневич возглавил МВД в мае 2012 года. По итогам 2011 года в Беларуси было зарегистрировано 132,1 тыс. преступлений. В 2018 году этот показатель составил 83,8 тыс. Динамика весьма положительная, что на высшем уровне вполне может считаться заслугой министра. Примечательно, что часть встречи Лукашенко с генералом была посвящена не столько делам милицейским, сколько спортивным: на носу II Европейские игры и с хоккеем не все ладно. Шуневич возглавляет наблюдательный совет ХК «Динамо-Минск» и по-прежнему в ответе за количество забитых и пропущенных шайб. Ну, а министерское кресло силовика если и бывает пусто, то недолго, что сегодня и подтвердилось сегодня назначением Юрия Караева.

Должность главы МВД является одной из ключевых, а потому кандидаты на ее занятие подбираются тщательно с внесением прошедших предварительную проверку персон в список так называемого кадрового резерва, за который отвечает Администрация президента. Процедура стандартная, но каким образом это происходит практически всегда остается за кадром.





После заявления Шуневича об отставке, эксперты начали составлять возможный список преемников. Дело это неблагодарное, ибо последнее и решающее слово по традиции остается за главой государства, который непредсказуем даже для своего ближайшего окружения. Так, например, случилось с назначением далекого от тонкостей милицейской службы Юрия Сивакова (возглавлял МВД с 8 февраля 1999-го по 21 апреля 2000-го). Он, кстати, единственный из всех глав МВД суверенной Беларуси, кто раскрыл нюансы своего назначения.

Генерал любил общаться с журналистами, которым примерно через месяц после своего назначения он рассказал: «Я собрался ехать в войска, был в полевой форме, когда раздался звонок: «Срочно к президенту!». Через пятнадцать минут я уже был в кабинете Александра Григорьевича. Он мне сказал: «Мне тут всяких советовали, но я решил — министром внутренних дел будешь ты!». И тут же подписал указ о назначении».









Из кабинета президента бывший командующий внутренними войсками вышел министром. Юрий Леонидович активно занялся наведением порядка в органах, в том числе внутреннего и внешнего. В кабинетах стало обязательным иметь комнатные растения и картины на стенах. Календари и постеры с изображениями девиц в райотделах Сиваков срывал лично. Ввел в лексику стражей порядка фразу «Чем могу вам помочь?».

К месту заметить, его предшественник Валентин Аголец (глава МВД с 20 декабря 1995-го 8 февраля 1999-го) после назначения министром вел себя аналогичным образом, с первых дней в обычных милицейских подразделениях начал вводить армейские порядки: плановые и внеплановые построения на плацу, строевые смотры и наведение внешнего лоска.





Не исключено, что по разумению Лукашенко сегодня в органах внутренних дел не хватает образцово-показательного порядка и армейской дисциплины. Поэтому его выбор (не исключено, по сценарию с Сиваковым) пал на Юрия Караева, прошедшего, как Аголец и тот же Сиваков, соответствующую школу. Все трое – выпускники военных училищ и до назначения министрами командовали внутренними войсками.

Как говорится, один раз -- случайность, два -- совпадение, три -- закономерность.



