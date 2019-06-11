Лукашенко нашел замену задержанному Андрею Втюрину

Эта должность ему досталась после задержания бывшего заместителя секретаря Совбеза Андрея Втюрина. О назначении Рахманова сообщает пресс-служба Лукашенко.









Александр Рахманов родился на Витебщине. Окончил БГУ по специальности «правоведение». В 1998-2000 работал в Витебске в отделе по борьбе с организованной преступностью, с 2000 года по 2004 год работал в прокуратуре Брестской области, был прокурором отдела, в 2004 году вступил в должность заместителя начальника управления Следственного комитета МВД по Брестской области. В 2007-2012 работал в Совете безопасности, где занимался разработкой законодательства. В 2012-2017 возглавлял брестское управление Следственного комитета.





Во вторник Александр Лукашенко произвел ряд кадровых перестановок. В частности, новые руководители появились у МВД и Минздрава.