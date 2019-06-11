Назначая Юрия Караева на должность главы МВД, Александр Лукашенко отметил, что считает необходимым обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел. «Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну, а для этого какой нужен человек — военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь», — цитирует пресс-служба президента слова главы государства.





Напутствуя Юрия Караева, глава государства высказал пожелание, чтобы он был твердым, решительным, в меру жестким и вместе с тем уважал людей. «Тот, кто заслуживает, чтобы его поддержали и даже пьяного домой отвезли — так надо и сделать. Тот, кто заслуживает по башке или по морде, — должен получить. Все должно быть честно и справедливо, — сказал президент. — Это ваш принцип работы. И дисциплина. Единственное, я вас просто прошу: не засиживайтесь на месте здесь, в Минске. Больше бывайте в подразделениях. Обязательно надо побыть во всех областных управлениях внутренних дел. Ну и в городах — крупных, районных».





Говоря о назначении Юрия Караева на пост министра, глава государства отметил, что принял это решение накануне, причем на безальтернативной основе. «Я определился еще раньше: когда о вас шла речь, когда я у вас был. Я не просто так к вам приехал тогда. И я понял, что вы можете в перспективе быть Министром или занимать более высокую должность. Это если обращаться к тем временам, когда я посещал ваше подразделение», — рассказал он.





Александр Лукашенко подчеркнул, что подобные кадровые перестановки не бывают внезапными. «Понятно, что я как президент видел определенные тенденции в кадровых изменениях в силовых структурах. И тогда я определился, что Юрий Хаджимуратович может нам пригодиться на конкретной работе», — добавил он.





Глава государства при этом подчеркнул, что хоть Юрий Караев и военный человек в структуре органов внутренних дел, это милиции сейчас как раз и нужно. Это в том числе связано с тем, что функция следствия ранее была передана из сферы ответственности милиции. «Есть Следственный комитет. Что у милиции осталось — фактически каждый день боевая работа — что общественный порядок, что борьба с бандюганами — криминальная милиция, что ОМОН и военная составляющая», — сказал Президент.





Александр Лукашенко отметил и личные качества Юрия Караева: «Я вообще не люблю национальные какие-то признаки подчеркивать, но кавказцы для меня люди особые. Они и хорошо ко мне там относятся, хотя меня ни разу, может быть, не видели. Это крепкие люди. И я этот фактор не сбрасываю».









"Не надо, как вот произошло с цыганами"





Также Лукашенко посоветовал министру быть ближе к людям, упомянув недавний инцидент с цыганами в Могилеве.





После гибели лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича его убийц искали среди цыган. Милиция провела массовые задержания, при этом цыган, по некоторым данным, избивали. Позже Следственный комитет заявил, что основная версия гибели милиционера — суицид. Предыдущий руководитель МВД Игорь Шуневич отказался приносить цыганам свои извинения. Зато извинения от имени Лукашенко им принесла руководитель Администрации президента Наталья Кочанова.

"Не надо, как вот произошло с цыганами, — Наталья Ивановна ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться", — цитирует БЕЛТА слова белорусского руководителя.

Лукашенко посоветовал аккуратнее относиться к людям: "Увидели, что они не виноваты. Так идите и просто извинитесь перед ними. И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на всё, что перед тобой. Где-то надо и аккуратнее, где-то объехать. А не получилось — извинись".





«Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека», — резюмировал Лукашенко.





Напомним, накануне глава МВД Игорь Шуневич, возглавлявший министерство семь лет, ушел в отставку.







