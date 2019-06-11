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Лукашенко согласовал назначение новых руководителей регионов

Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных органов власти в Могилеве, Могилевском районе, а также Лиозненском районе Витебской области.


Как сообщает пресс-служба президента, на должность райисполкома Лиозненского района одобрена кандидатура Сергея Земченка.

В настоящее время он является депутатом Палаты представителей Национального собрания.

Главой Могилевского райисполкома официально назначен Олег Чикида.

Он с 2014 по 2018 год занимал должность первого заместителя руководителя Могилевского облисполкома.

Руководить Ленинским районом областного центра будет Алексей Богайчук. До этого он работал в качестве советника губернатора Могилевской области.

14:15 11/06/2019
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