Лукашенко согласовал назначение новых руководителей регионов





Как сообщает пресс-служба президента, на должность райисполкома Лиозненского района одобрена кандидатура Сергея Земченка.





В настоящее время он является депутатом Палаты представителей Национального собрания.





Главой Могилевского райисполкома официально назначен Олег Чикида.





Он с 2014 по 2018 год занимал должность первого заместителя руководителя Могилевского облисполкома.





Руководить Ленинским районом областного центра будет Алексей Богайчук. До этого он работал в качестве советника губернатора Могилевской области.