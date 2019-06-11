Шуневич не мог уйти без согласия Лукашенко

Объясняя журналистам причины рапорта об отставке, Игорь Шуневич заявил: «Думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился».





Однако бывший следователь прокуратуры, а ныне правозащитник Олег Волчек сказал «Белорусскому партизану», что не верит в то, что Шуневич мог уйти в отставку лишь по своему желанию.





«Я общался с бывшими чиновниками и знаю: если ты решишь уйти по собственному желанию, можешь получить волчий билет на всю жизнь. Там только один человек решает, пора ли тебе уходить и куда», – рассказал Олег Волчек.





По мнению правозащитника, истинной причиной отставки Шуневича стал продолжающий ухудшаться имидж МВД.





«В последнее время что ни месяц, что ни день – то нарекания в адрес милиции со стороны простых граждан. Незаконное составление административных протоколов, необоснованное применение физической силы (вспомните историю с цыганами в Могилеве), претензии по применению статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств). К тому же не заметил, чтобы за последние 5-7 лет повысился уровень подготовки работников милиции. Читаешь обоснование об отказе в возбуждении уголовного дела – поражаешься: юристов там, по сути, нет. Граждане массово писали жалобы в Администрацию президента, и вопросы к министру накапливались», – сказал правозащитник.





Момент для отставки у Волчека удивления не вызвал: «Как в этой ситуации проще всего было снять напряжение? Снять Шуневича. Накануне Европейских игр было нужно новое лицо – не в форме НКВД».





Военный эксперт Александр Алесин выразил «Белорусскому партизану» схожее мнение.





«Думаю, вопрос с отставкой был согласован с Лукашенко. Недовольство Шуневичем в общественных кругах было слишком очевидным, но Лукашенко не хотел показать, что поддался давлению, поэтому выбрал такую красивую форму: Шуневич печется о судьбе страны, желает, чтобы МВД развивалось, поэтому сам решил уступить место другому», – считает Александр Алесин.





Лукашенко использует Шуневича на другой должности

Алексин также назвал еще несколько возможных причин ухода Шуневича с поста министра.





«Лукашенко предпочитает ротировать кадры, чтобы они не засиживались и проявляли активность на новой работе. Думаю, претензий к личной преданности Шуневича у Лукашенко нет», – сказал эксперт.





Алесин обратил внимание на форму отставки: Шуневич уволился сам, а не его уволили.





«Это значит, что человек может быть использован в равной по статусу или даже более высокой должности. Не считаю, что на служебной карьере бывшего министра поставлен крест. Скорее просчитывается комбинация с целью передвинуть Шуневича на другую должность, не замарав его репутации», – подчеркнул Алесин.





Он напомнил, что скоро Станислав Зась перестанет возглавлять Совет Безопасности. По мнению военного эксперта, учитывая предстоящие предвыборные кампании, Лукашенко больше опасается не внешних угроз, а внутренних – социальной и политической нестабильности, которая может подогреваться извне.





«Поэтому можно предположить, что на должность госсекретаря Совета Безопасности будет назначен человек из силового ведомства – КГБ или МВД. Не исключаю, что перед Шуневичем открываются перспективы работы, в том числе в Совбезе», – считает Алесин.





Больших перемен в МВД эксперт не ожидает:





«Структура как была охранительной, так ею и останется. Единственное – может избавиться от некоторых одиозных черт, присущих лично господину Шуневичу».





Олег Волчек придерживается аналогичного мнения: «Чтобы произошли перемены в лучшую сторону, нужно говорить даже не о реформе МВД, а о реформе всей правоохранительной и судебной системы. Не думаю, что при новом министре правозащитников позовут в Общественный совет при МВД».







